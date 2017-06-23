Самолет Ту-444: мощный и элегантный

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Идея больших и сверхместительных пассажирских самолетов не вызывала никакого энтузиазма у российских авиаконструкторов. В том же ОКБ Туполева считают более перспективной разработку частного административного сверхзвукового самолета. И у такого проекта даже есть имя — Ту-444. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Большое будущее

Ту-444 — проект пассажирского сверхзвукового самолета деловой авиации разработки ОАО «Туполева». Он пришел на смену проекту Ту-344 и является конкурентом проекта ОКБ Сухого SSBJ.

Авиаконструкторы полагали, что сверхзвуковые самолеты бизнес-класса имеют большое будущее, даже несмотря их высокую стоимость. При серийном производстве Ту-444 мог стоить примерно 50 миллионов долларов.

Создание Ту-444 началось в начале двухтысячных годов, а в 2004 году началась эскизная проработка проекта. Разработке проекта пассажирского сверхзвукового самолета предшествовал просчет наиболее выгодных технических характеристик для самолета такого класса. Например, было установлено, что дальности в 7500 километров должно хватить для покрытия основных деловых центров мира.

Потенциальный рынок изначально оценивался в 400-700 самолетов. Первый же полет должен был состояться в 2015 году.

Альтернативный вид топлива

Помимо всего прочего, в ОКБ Туполева полагали, что в условиях ухудшающейся обстановки на нефтяном рынке мировые авиаперевозчики станут чаще задумываться об использовании альтернативных видов топлива. Например, водород и сжиженный газ.

Жидкий водород имеет ряд свойств, которые крайне полезны для использования в качестве авиационного топлива. Речь идет о высокой теплоте сгорания, экологической чистоте и огромном хладоресурсе. Жидкий водород позволяет значительно улучшать летно-технические характеристики, создавая самолеты, которые могут развивать скорость более 7200 километров в час. Нужно отметить, что Туполев уже провел необходимые испытания для перехода наших самолетов на криогенное топливо.

Не взлетело

Несмотря на то, что в проекте должны были быть применены старые разработки ряда ОКБ, включая Туполева (например, Ту-144), выяснилось, что для строительства самолета необходим ряд технических инноваций. Они оказались просто невозможны без существенных финансовых инвестиций. Привлечь их так и не удалось.

По мнению аналитиков, провал Ту-444 связан с тем, что такой проект российскому частному бизнесу физически не поднять. В свою очередь государство вряд ли поддержит проект, который не связан с магистральной авиацией.