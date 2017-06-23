Ирак: более тысячи детей погибли в Мосуле с 2014 года

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Мосул, 23 июня. Детский фонд ООН сообщает, что с начала боевых действий в Мосуле погибло 1075 детей. Еще около тысячи получили ранения.

По данным ЮНИСЕФ дети, удерживаемые в западной части Мосула боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), используются исламистами в качестве «живых щитов». Террористы прикрываются несовершеннолетними подростками при наступлениях и перемещениях между позициями.

В некоторых случаях, отмечают сотрудники ЮНИСЕФ, дети вовлекаются джихадистами в насильственные действия над пленными и местными жителями. Чаще всего боевики казнят детей из семей, которые пытались покинуть подконтрольную «Халифату» территорию Мосула в качестве назидания другим заложникам.

* Организация запрещена на территории РФ.