Госдума разрешила блокировку «зеркал» пиратских сайтов

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Москва, 23 июня. Депутаты Государственной думы в третьем чтении поддержали законопроект о блокировке «зеркал» (копий) пиратских сайтов, доступ к которым ограничен по решению Мосгорсуда.

В Госдуме во время окончательного чтения был принят закон о блокировке «зеркал». Эта мера будет способствовать борьбе с нелегальным распространением и использованием аудиовизуальных произведений в Интернете.

В законе введено понятие «копия заблокированного сайта», что и является «зеркалом», которое использовали пиратские ресурсы для обхода блокировки.

16 июня законопроект о блокировке копий пиратских Интернет-ресурсов был принят во втором чтении в Госдуме.