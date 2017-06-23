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Госдума разрешила блокировку «зеркал» пиратских сайтов
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Госдума разрешила блокировку «зеркал» пиратских сайтов

13:43  23 Июня 2017  /обновлено: 13:56  23 Июня 2017
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Госдума развешила блокировку «зеркал» пиратских сайтов

Москва, 23 июня. Депутаты Государственной думы в третьем чтении поддержали законопроект о блокировке «зеркал» (копий) пиратских сайтов, доступ к которым ограничен по решению Мосгорсуда.

В Госдуме во время окончательного чтения был принят закон о блокировке «зеркал». Эта мера будет способствовать борьбе с нелегальным распространением и использованием аудиовизуальных произведений в Интернете.

В законе введено понятие «копия заблокированного сайта», что и является «зеркалом», которое использовали пиратские ресурсы для обхода блокировки.

Госдума развешила блокировку «зеркал» пиратских сайтов

16 июня законопроект о блокировке копий пиратских Интернет-ресурсов был принят во втором чтении в Госдуме.

Катерина Тимошенская
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