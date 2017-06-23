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Россия
Путин поручил до конца года решить проблемы с управляющими компаниями в ЖКХ
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Путин поручил до конца года решить проблемы с управляющими компаниями в ЖКХ

13:30  23 Июня 2017  /обновлено: 13:45  23 Июня 2017
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Путин поручил до конца года решить проблемы с управляющими компаниями в ЖКХ

Москва, 23 июня. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря проработать вопрос о совершенствовании работы управляющих компаний, которые работают в сфере ЖКХ. 

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам прямой линии, сообщает пресс-служба Кремля. Ответственным за исполнение указа назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Издать нормативные правовые акты, направленные на совершенствование деятельности управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ее контроля», — говорится в сообщении.

Путин также распорядился определить количество россиян, которые проживают вблизи от магистральных трубопроводов.

Геннадий Плющев
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