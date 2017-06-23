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Россия
Путин поручил Минобороны РФ рассмотреть повышение предельного возраста военной службы
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Путин поручил Минобороны РФ рассмотреть повышение предельного возраста военной службы

13:29  23 Июня 2017  /обновлено: 13:42  23 Июня 2017
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Путин поручил Минобороны России рассмотреть повышение предельного возраста военной службы

Москва, 23 июня. Президент России Владимир Путин поручил оборонному ведомству страны рассмотреть возможность увеличения предельного возраста для военной службы. 

Президент России принял ряд поручений по итогам прямой линии с населением, которая состоялась 15 июня. В частности, президент поручил Минобороны РФ и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе. 

Напомним, в ходе прямой линии автор одного из обращений пожаловался, что его не берут в армию из-за возраста, а ему хочется служить. 

#путин #минобороны
Владимир Багров
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