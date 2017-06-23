Путин поручил Минобороны РФ рассмотреть повышение предельного возраста военной службы

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Москва, 23 июня. Президент России Владимир Путин поручил оборонному ведомству страны рассмотреть возможность увеличения предельного возраста для военной службы.

Президент России принял ряд поручений по итогам прямой линии с населением, которая состоялась 15 июня. В частности, президент поручил Минобороны РФ и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе.

Напомним, в ходе прямой линии автор одного из обращений пожаловался, что его не берут в армию из-за возраста, а ему хочется служить.