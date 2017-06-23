Путин распорядился упростить механизм предоставления «дальневосточного гектара».

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Москва, 23 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение ускорить государственный кадастровый учет земельных участков в рамках программы «дальневосточного гектара». Об этом информирует в пятницу пресс-служба Кремля.

Согласно приведенным данным, глава государства дал соответствующее поручения сразу же после прямой линии, которая состоялась 15 июня. Поручение должно быть исполнено до 31 декабря текущего года.

Напомним, на «Прямую линию с Владимиром Путиным» позвонил житель Приморья и сообщил о трудностях и бюрократии в оформлении «дальневосточного гектара». Российский лидер пообещал разобраться в ситуации.

Так, уже 20 июня глава Приморского края Владимир Миклушевский дал обещание жителю Владивостока, что в ближайшее время все «зависшие» участки выдадут.