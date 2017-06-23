Экологи прокомментировали ситуацию с закрытием свалки в Балашихе

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Москва, 23 июня. Руководство Московской области следует похвалить за оперативное решение проблемы свалки в Балашихе. Об этом заявил в пятницу сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников.

По его словам, обидно, что о свалке заговорили только после того, как местные жители обратились к президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии, однако власти Подмосковья отреагировали быстро, несмотря на сложность поставленной задачи.

«Закрыть свалку — очень сложно. Одно дело — запретить свалку нового мусора. Другое дело — свалка, пока она существует, требует постоянного ухода. А если на нее не поступает новый мусор, то у владельца нет источника, с которого он будет получать доход для дальнейшей эксплуатации», — пояснил Коптев-Дворников интернет-изданию «Подмосковье сегодня».