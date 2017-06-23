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Общество
Путин поручил проверить организации, ответственные за работу свалки в Балашихе
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Путин поручил проверить организации, ответственные за работу свалки в Балашихе

13:19  23 Июня 2017  /обновлено: 13:51  23 Июня 2017
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Путин поручил проверить организации, ответственные за работу свалки в Балашихе

Москва, 23 июня. Генеральная прокуратура и Росприроднадзор проверят организации, которые несут ответственность за свалку отходов в Балашихе. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Оно содержится в опубликованном на сайте Кремля списке, составленном по итогам прямой линии, прошедшей 15 июня. Проверка должна быть выполнена до 1 августа текущего года.   

Путин поручил проверить организации, ответственные за работу свалки в Балашихе

Напомним, на невыносимые условия существования пожаловались жители домов, которые расположены недалеко от свалки. Огромный полигон с мусором занимает порядка 50 гектаров. Местные жители вот уже полвека вынуждены мириться с таким соседством.

Путин велел немедленно заняться этой проблемой и в кратчайшие сроки закрыть свалку. 

#путин
Кира Мирова
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