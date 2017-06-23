Путин поручил привести порт Находки в соответствие экологическим нормам до 1 августа

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Москва, 23 июня. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ и Минприроды до 1 августа принять меры по приведению порта Находки в соответствие с нормами экологии. Об этом сообщили в Кремле.

Вышеуказанным ведомствам поручено обеспечить осуществление контрольно-надзорных мероприятий для приведение работы порта Находки в соответствие требованиям природоохранного законодательства РФ. Также Генпрокуратуре и Минприроды в случае необходимости следует представить предложения по внесению изменений в законодательство РФ.

О проблемах в Находке рассказал во время прямой линии 15 июня мальчик Андрей. Стало известно, что в порту происходит перевалка угля, из-за чего в городе много угольной пыли. В понедельник в районе порта Находки появился первый датчик для измерения концентрации угольной пыли. Всего таких датчиков будет 11.