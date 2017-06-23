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Общество
Миллионный автомобиль эвакуирован на спецстоянку в Москве
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Миллионный автомобиль эвакуирован на спецстоянку в Москве

13:27  23 Июня 2017
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Миллионный автомобиль эвакуирован на спецстоянку в Москве

Москва, 23 июня. Столичные эвакуаторы переместили сегодня на спецстоянку миллионный автомобиль, сообщил глава ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк.

Иномарка Volvo отправилась на спецстоянку на Южнопортовой улице из-за парковки на месте для инвалидов.По словам главы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александра Гривняка, эвакуаторы регулярно выезжают по заявкам МАДИ и ГИБДД, чтобы переместить машины нарушителей.

Эта ежедневная работает помогает решить транспортные проблемы в Москве и поддерживает безопасность на дорогах. По словам руководителя управления, за три года в столице были перемещен 1 млн автомобилей, нарушивших ПДД. Напомним, что остановка и стоянка авто запрещена на пешеходных переходах, трамвайных и железнодорожных путях, а также в места, где установлены спецзнаки, пишет «Вечерняя Москва».

 

Ирина Селезнева
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