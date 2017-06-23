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Сирия: под авиаударами коалиции США за месяц погибло около 500 мирных жителей
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Сирия: под авиаударами коалиции США за месяц погибло около 500 мирных жителей

13:28  23 Июня 2017
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Сирия: под авиаударами коалиции США за месяц погибло около 500 мирных жителей

Париж, 23 июня. Международные мониторинговые агентства сообщают, что западная коалиция продолжает наносить удары по мирным жителям в Сирии.

Французское информационное агентство AFP приводит данные, что только за один месяц в результате авианалетов международной коалиции во главе с США в Сирийской арабской республике погибло не менее 500 мирных жителей.

Чаще всего Пентагон заявляет, что ВВС США наносили удары по боевикам террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) и лишь в редких случаях признает факты «ошибочных» авиаударов. Американские летчики атакуют мечети, больницы, рынки и жилые дома, сообщают сирийские источники.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия #игил #авиаудар
Алексей Громов
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