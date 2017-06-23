Ребенок в Тульской области схватился за оголенный провод и погиб от удара током

В Избранное

Скопировать

Тула, 23 июня. Следователи Узловского района Тульской области расследуют дело о гибели 12-летнего мальчика. Он скончался, дотронувшись до провода под напряжением. Трагедия произошла, когда ребенок прогуливался со сверстниками по территории котельной в поселке Брусянский.

Установлено, что мальчик забрался на крышу гаража, рядом с которой находились линии электропередач под напряжением. В какой-то момент ребенок оступился и прикоснулся левой рукой к неизолированному электропроводу. Получив мощный удар, несовершеннолетний погиб на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователь допрашивает ответственных за содержание этой линии электропередач.