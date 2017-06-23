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Лавров пообещал отстаивать право соотечественников на ношение георгиевской ленточки
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Лавров пообещал отстаивать право соотечественников на ношение георгиевской ленточки

13:01  23 Июня 2017
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Лавров пообещал отстаивать право соотечественников на ношение георгиевской ленточки

Москва, 23 июня. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в пятницу, что МИД будет отстаивать все права россиян за рубежом, включая ношение георгиевской ленточки.

Это заявление глава внешнеполитического ведомства сделал на заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Сергей Лавров отметил, что в МИДе полностью солидарны со всеми россиянами, находящимися за границей, которые настаивают на своем праве носить георгиевские ленточки.

Лавров пообещал отстаивать право соотечественников на ношение георгиевской ленточки

Глава МИД подчеркнул, что ведомство готово обеспечить защиту прав россиян в тех странах, в которых ношение георгиевской ленточки 22 июня объявлено уголовным преступлением. Подобные случаи, завершил Лавров, были отмечены накануне на Украине.

#россия #украина #сергей лавров #мид #права
Алексей Громов
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