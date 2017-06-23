Град размером с куриное яйцо травмировал туристов в Хакасии

В Избранное

Скопировать

Абакан, 23 июня. В Ширинском районе Республики Хакасия накануне прошел град – градины достигали размера куриного яйца, пятеро туристов обратились за медицинской помощью, есть повреждения районной инфраструктуры, сообщили местные власти.

Минувшим вечером под сильный град на озере Беле в Ширинском районе Хакасии попали пятеро туристов, сообщили в региональном правительстве. По данным местных властей, градины достигали размера куриного яйца, в результате повреждения получили машины курортников, пяти туристам потребовалась медпомощь.

Домашние хозяйства в населенных пунктах Ширинского и Боградского районов также пострадали от стихии, градом побиты кровли школ, детсадов. В некоторых районах начались перебои с электроснабжением. Региональные власти оценивают причиненный ущерб, пишет «Свободная пресса».