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Происшествия
Град размером с куриное яйцо травмировал туристов в Хакасии
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Град размером с куриное яйцо травмировал туристов в Хакасии

13:00  23 Июня 2017
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Град размером с куриное яйцо травмировал туристов в Хакасии

Абакан, 23 июня. В Ширинском районе Республики Хакасия накануне прошел град – градины достигали размера куриного яйца, пятеро туристов обратились за медицинской помощью, есть повреждения районной инфраструктуры, сообщили местные власти.

Минувшим вечером под сильный град на озере Беле в Ширинском районе Хакасии попали пятеро туристов, сообщили в региональном правительстве. По данным местных властей, градины достигали размера куриного яйца, в результате повреждения получили машины курортников, пяти туристам потребовалась медпомощь.

Домашние хозяйства в населенных пунктах Ширинского и Боградского районов также пострадали от стихии, градом побиты кровли школ, детсадов. В некоторых районах начались перебои с электроснабжением. Региональные власти оценивают причиненный ущерб, пишет «Свободная пресса».

Ирина Селезнева
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