МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом и сильным ветром

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Москва, 23 июня. Град, гроза и сильный ветер испортит москвичам пятницу. Об этом сообщают спасатели. Штормовое предупреждение будет действовать весь день до самого вечера.

По информации синоптиков, непогода надвигается на Москву, и в течение часа накроет столицу, резко изменив ситуацию. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Местами возможен сильный дождь с грозой, а также град.

В такую погоду лучше оставаться дома. Если необходимо выйти на улицу, то дорогу следует выбирать с учетом безопасности — не проходить мимо шатких конструкций и рекламных щитов.