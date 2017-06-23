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Общество
МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом и сильным ветром
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МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом и сильным ветром

13:05  23 Июня 2017
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МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом и сильным ветром

Москва, 23 июня. Град, гроза и сильный ветер испортит москвичам пятницу. Об этом сообщают спасатели. Штормовое предупреждение будет действовать весь день до самого вечера.

По информации синоптиков, непогода надвигается на Москву, и в течение часа накроет столицу, резко изменив ситуацию. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Местами возможен сильный дождь с грозой, а также град.

МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом и сильным ветром

В такую погоду лучше оставаться дома. Если необходимо выйти на улицу, то дорогу следует выбирать с учетом безопасности — не проходить мимо шатких конструкций и рекламных щитов. 

Кира Мирова
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