Еврокомиссия сообщила о возможных санкциях США, затрагивающих «Северный поток-2»

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Брюссель, 23 июня. Власти США оказывают давление на страны Евросоюза, добиваясь отказа от реализации от проекта «Северный поток-2». Об этом рассказал неназванный дипломатический источник в Брюсселе.

«США хотят «похоронить» проект, поскольку, приступая к продаже странам ЕС собственного сжиженного газа, они сталкиваются в Европе с конкурентом в лице «Газпрома», — пояснил он РИА Новости.

Напомним, что проект предполагает строительство газопровода из России в Европу в обход Украины. Помимо США против строительства «Северного потока-2» выступает Украина, которая в случае успешной реализации проекта лишится дохода от транзита российского газа.