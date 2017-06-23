Ирак: мощный взрыв прогремел в провинции Анбар, погибли девять человек

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Париж, 23 июня. В результате взрыва в провинции Анбар на западе Ирака погибли девять человек, включая военнослужащего. Об этом сообщает France-Presse.

Согласно приведенной информации, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Он входил в состав группы террористов, проникших на территорию провинции.

По словам представителя местной полиции, правоохранителям удалось уничтожить трех террористов-смертников. Четвертый боевик спрятался и впоследствии осуществил самоподрыв среди группы мирных жителей и военных.

Местные власти отмечают, что при взрыве получили ранения, как минимум, 11 человек.

Напомним, шесть человек погибли, еще 14 получили ранения в результате взрыва, который произошел в городе Кветта на западе Пакистана.