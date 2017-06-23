Бордель с иностранками обнаружили в квартире в Москве

В Избранное

Скопировать

Москва, 23 июня. Интернациональный бордель в квартире жилого дома в Москве закрыли правоохранители при содействии общественников.

Как сообщает «Телеканал 360», собственника помещения найти не удалось; девушки, работающие в притоне, не назвали его имя. Всего в борделе трудились пять девушек, в том числе гражданка Казахстана, которая заявила, что просто подрабатывает там уборкой.

По поведению девушек, можно было сделать вывод, что закрытия борделя они не очень опасаются. Отвечая на вопрос о том, чем они будут заниматься, когда вариант с проституцией отпадет, одна из девушек отметила: «На обычную работу пойду».

Паспортов у девушек не оказалось, поэтому из отвезли в участок. За занятие проституцией им грозит штраф, а иностранок могут выдворить из страны.