Каждый третий россиянин поддерживает визовый режим с Украиной

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Москва, 23 июня. 35% жителей России положительно высказываются о введении визового режима с Украиной, показали результаты исследования аналитического центра «Левада-центр».

Отношение россиян к Украине ухудшилось. Как показывают результаты исследования «Левады-центра», каждый третий гражданин страны выступает за введение визового режима, закрытие границ и таможней. Всего этой точки зрения придерживаются 35% респондентов.

Почти половина участников соцопроса убеждены, что Россия и Украина должны быть независимыми друг от друга государствами. Однако россияне добавили, что страны должны сохранять дружеские отношения, передает газета «Известия».

Ранее Катар смягчил визовый режим для граждан России.