Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Каждый третий россиянин поддерживает визовый режим с Украиной
Triangle Created with Sketch.

Каждый третий россиянин поддерживает визовый режим с Украиной

17:23  23 Июня 2017
87

Каждый третий россиянин поддерживает визовый режим с Украиной

Москва, 23 июня. 35% жителей России положительно высказываются о введении визового режима с Украиной, показали результаты исследования  аналитического центра «Левада-центр».

Отношение россиян к Украине ухудшилось. Как показывают результаты исследования «Левады-центра», каждый третий гражданин страны выступает за введение визового режима, закрытие границ и таможней. Всего этой точки зрения придерживаются 35% респондентов.

Каждый третий россиянин поддерживает визовый режим с Украиной

Почти половина участников соцопроса убеждены, что Россия и Украина должны быть независимыми друг от друга государствами. Однако россияне добавили, что страны должны сохранять дружеские отношения, передает газета «Известия».

Ранее Катар смягчил визовый режим для граждан России.

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть