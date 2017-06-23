Алеппо: курды сорвали атаку «спящей» ячейки ИГИЛ
Манбидж, 23 июня. Курдские отряды своевременно пресекли попытку нападения боевиков «Исламского государства»* на мирное население к востоку от Евфрата.
Медиа-крыло «Сирийский демократических сил» сообщило об удачной спецоперации курдского ополчения из состава «Отрядов народной самообороны» в населенном пункте Манбидж провинции Алеппо. Операция позволила выявить пять боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
YAT (YPG SF) foiled an attempt to massacre people in Manbij city by 5 ISIS sleeper cells. pic.twitter.com/9BNTV04qnT— Afarin Mamosta (@AfarinMamosta) June 23, 2017
Отмечается, что «спящая» ячейка «Халифата» планировала атаковать мирных жителей населенного пункта Манбидж. Боевики были обезврежены и взяты под стражу. Курды изъяли большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.
* Организация запрещена на территории РФ.