Алеппо: курды сорвали атаку «спящей» ячейки ИГИЛ

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Манбидж, 23 июня. Курдские отряды своевременно пресекли попытку нападения боевиков «Исламского государства»* на мирное население к востоку от Евфрата.

Медиа-крыло «Сирийский демократических сил» сообщило об удачной спецоперации курдского ополчения из состава «Отрядов народной самообороны» в населенном пункте Манбидж провинции Алеппо. Операция позволила выявить пять боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

YAT (YPG SF) foiled an attempt to massacre people in Manbij city by 5 ISIS sleeper cells. pic.twitter.com/9BNTV04qnT — Afarin Mamosta (@AfarinMamosta) June 23, 2017

Отмечается, что «спящая» ячейка «Халифата» планировала атаковать мирных жителей населенного пункта Манбидж. Боевики были обезврежены и взяты под стражу. Курды изъяли большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.

* Организация запрещена на территории РФ.