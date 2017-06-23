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Новости Сирии
Алеппо: курды сорвали атаку «спящей» ячейки ИГИЛ
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Алеппо: курды сорвали атаку «спящей» ячейки ИГИЛ

12:42  23 Июня 2017
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Алеппо: курды сорвали атаку «спящей» ячейки ИГИЛ

Манбидж, 23 июня. Курдские отряды своевременно пресекли попытку нападения боевиков «Исламского государства»* на мирное население к востоку от Евфрата.

Медиа-крыло «Сирийский демократических сил» сообщило об удачной спецоперации курдского ополчения из состава «Отрядов народной самообороны» в населенном пункте Манбидж провинции Алеппо. Операция позволила выявить пять боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Отмечается, что «спящая» ячейка «Халифата» планировала атаковать мирных жителей населенного пункта Манбидж. Боевики были обезврежены и взяты под стражу. Курды изъяли большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #курды #манбидж
Алексей Громов
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