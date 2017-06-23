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Месси избежит тюремного заключения
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Месси избежит тюремного заключения

13:20  23 Июня 2017
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Месси избежит тюремного заключения

Мадрид, 23 июня. Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси выплатит штраф государству в размере 255 тыс. евро вместо тюремного заключения сроком на 21 месяц. Соответствующее решение принял государственный прокурор Испании, информирует Reuters.

Таким образом прокуратура согласилась заменить тюремное заключение 29-летнего нападающего на штраф. Как отмечает газета Marca, отец футболиста также выплатит штраф в размере 188 тыс. евро.

Напомним, в мае Испанский суд подтвердил приговор Месси в виде лишения свободы сроком на 21 месяц из-за крупного мошенничества по налогам за период 2007-2009 гг. По данным судебного ведомства, неуплата составила 4,1 млн евро. 

 

#месси
Тимур Румянцев
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