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Общество
«Аэрофлот» предупреждает о пробках на подъезде к «Шереметьево»
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«Аэрофлот» предупреждает о пробках на подъезде к «Шереметьево»

12:44  23 Июня 2017
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«Аэрофлот» предупреждает о пробках на подъезде к «Шереметьево»

Москва, 23 июня. Начало сезона отпусков серьезно осложнило ситуацию на трассах в направлении аэропорта «Шереметьево». Увеличение потока машин способствует возникновению заторов на дорогах.

Об этом со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота» пишет «Свободная пресса».

Компания подчеркивает, что и в зоне досмотра увеличилось количество пассажиров. Так что не лишним будет, оправляясь в аэропорт, учитывать время возможной задержки и выезжать заблаговременно.

«Аэрофлот» предупреждает о пробках на подъезде к «Шереметьево»

Чтобы исключить риск опоздания из-за возникающих периодически пробок, лучше воспользоваться аэроэкспрессом, говорят в «Аэрофлоте».   

Кира Мирова
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