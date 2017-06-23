«Аэрофлот» предупреждает о пробках на подъезде к «Шереметьево»

В Избранное

Скопировать

Москва, 23 июня. Начало сезона отпусков серьезно осложнило ситуацию на трассах в направлении аэропорта «Шереметьево». Увеличение потока машин способствует возникновению заторов на дорогах.

Об этом со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота» пишет «Свободная пресса».

Компания подчеркивает, что и в зоне досмотра увеличилось количество пассажиров. Так что не лишним будет, оправляясь в аэропорт, учитывать время возможной задержки и выезжать заблаговременно.

Чтобы исключить риск опоздания из-за возникающих периодически пробок, лучше воспользоваться аэроэкспрессом, говорят в «Аэрофлоте».