«Аэрофлот» предупреждает о пробках на подъезде к «Шереметьево»
В Избранное
Москва, 23 июня. Начало сезона отпусков серьезно осложнило ситуацию на трассах в направлении аэропорта «Шереметьево». Увеличение потока машин способствует возникновению заторов на дорогах.
Об этом со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота» пишет «Свободная пресса».
Компания подчеркивает, что и в зоне досмотра увеличилось количество пассажиров. Так что не лишним будет, оправляясь в аэропорт, учитывать время возможной задержки и выезжать заблаговременно.
Чтобы исключить риск опоздания из-за возникающих периодически пробок, лучше воспользоваться аэроэкспрессом, говорят в «Аэрофлоте».
Комментарии