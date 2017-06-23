Сирия сегодня: летят «Калибры», ВКС РФ наносят удары, ИГИЛ кидает силы в Хаму

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Сирия, 23 июня. Российские МВФ уничтожили объекты «Исламского государства»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) в Хаме. Воздушно-космические силы РФ добивают остатки террористов. Боевики ИГ* перебрасывают силы в провинцию Хама. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Запуск «Калибров»

Подводная лодка «Краснодар» и корабли «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» ВМФ Российской Федерации осуществила запуск шести крылатых ракет «Калибр» по объектам «Исламского государства» на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Запуски крылатых ракет произошли в восточной части акватории Средиземного моря. Подлодка «Краснодар» в свою очередь запустила «Калибры» из подводного положения.

В результате ракетной атаки российского ВМФ были уничтожены крупные склады террористов, где находились боеприпасы и вооружения, а также пункты управление в окрестностях провинции Хама. Командование Израиля и Турции были проинформированы о запуске «Калибров» по каналам взаимодействия.

Кроме того, российские ВКС добили остатки террористов «Исламского государства», которые уцелели после ракетного удара.

Переброска сил

В Минобороны РФ отметили, что террористы группировки ИГ перебрасывают свои силы по различным маршрутам в провинцию Хама. Отмечается, что для достижения этой цели боевики «Исламского государства» используют темное время суток, а также сложный рельеф местности. Террористы оборудуют в крупных зданиях свои пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов.

Командование российской группировки войск на территории САР организовало круглосуточный мониторинг на маршрутах выхода и в районах сосредоточения боевиков «Исламского государства». Для этой задачи используются все виды разведки.

Отчет по зонам деэскалации

Согласно информационному бюллетеню Минобороны РФ, обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная. Российские военные в комиссии по перемирию зафиксировали за сутки 13 нарушений режима прекращения огня. Турция в свою очередь заявила о 12 нарушениях.

Сообщается, что боевые действия были зафиксированы в Алеппо (два), Латакия (пять), Хама (два), Дамаск (11), Хомс (один) и Деръа (четыре). Подчеркивается, что нарушения режима прекращения огня в основном связаны с действиями боевиков «Исламского государства» и террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Миротворцы Киргизии

Как заявил секретарь Совета безопасности Киргизии Темир Джумакадыров, вопрос участия миротворческих сил страны в процессе сирийского урегулирования обсуждался на постоянном совете ОДКБ, но никакого официального предложения не поступало. Он отметил, что речь идет исключительно о миротворческом контингенте, а не о вооруженных силах.

Напомним, представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Россия хочет выдвинуть предложение о направлении в зоны деэскалации в САР военных из Киргизии и Казахстана. В свою очередь комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил сообщения, что Москва ведет переговоры с этими двумя странами по отправке военных на территорию Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.