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Общество
Более 8 тысяч Infiniti отзывают в России из-за проблем с подушками безопасности
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Более 8 тысяч Infiniti отзывают в России из-за проблем с подушками безопасности

12:43  23 Июня 2017
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Более 8 тысяч Infiniti отзывают в России из-за проблем с подушками безопасности

Москва, 23 июня. Российский дилер люксового бренда Infiniti отзывает с отечественного рынка 8,3 тыс. автомобилей Infiniti моделей F35/FX45 и М35/М45 из-за возможных проблем с подушками безопасности.

Nissan отзывает с российского авторынка модели Infiniti F35/FX45 и М35/М45, собранные с апреля 2006 г. по март 2010 года, сообщили в Росстандарте. Здесь отмечается, что причиной отзыва японских автомобилей люксового бренда является возможность ухудшения «свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды».

Владельцам данных марок бесплатно заменят подушки безопасности или газогенератор в зависимости от поломки. Автомобилисты получат новостную рассылку с VIN автомобилей, которые подлежат замене.

Ирина Селезнева
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