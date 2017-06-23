Азаров объяснил слухи об импичменте Порошенко жаждой власти Тимошенко

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Москва, 23 июня. Парламентские фракции Украины, которые пригрозили выдвинуть президенту страны Петру Порошенко импичмент, не смогут этого сделать при всем желании. Об этом в пятницу заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, для запуска процедуры лишения полномочий президента в первую очередь необходимо принять закон об импичменте, которого на сегодняшний день нет. Даже если украинские депутаты соберут 230 голосов для принятия подобного законопроекта, Порошенко его вряд ли подпишет, и тогда нужно будет уже собирать 300 голосов.

Таким образом, полагает Азаров, снять Порошенко с должности законным путем не представляется никакой возможности. Это может произойти только в результате очередного переворота.

Что касается Юлии Тимошенко, которая, по слухам, и была инициатором импичмента, то Азаров не верит в ее успех, поскольку считает, что лидер «Батькивщины» стремится только к самопиару и расширению собственной власти.



«Я Тимошенко знаю больше двадцати лет. У неё неуёмная жажда власти, всё, что она делает, направлено на одно — это любыми путями добиться власти. Поэтому за её оппозиционными лозунгами ничего не стоит, кроме желания опять вернуться», — пояснил экс-премьер RT.