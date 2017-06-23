Азаров объяснил слухи об импичменте Порошенко жаждой власти Тимошенко
Москва, 23 июня. Парламентские фракции Украины, которые пригрозили выдвинуть президенту страны Петру Порошенко импичмент, не смогут этого сделать при всем желании. Об этом в пятницу заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, для запуска процедуры лишения полномочий президента в первую очередь необходимо принять закон об импичменте, которого на сегодняшний день нет. Даже если украинские депутаты соберут 230 голосов для принятия подобного законопроекта, Порошенко его вряд ли подпишет, и тогда нужно будет уже собирать 300 голосов.
Таким образом, полагает Азаров, снять Порошенко с должности законным путем не представляется никакой возможности. Это может произойти только в результате очередного переворота.
Что касается Юлии Тимошенко, которая, по слухам, и была инициатором импичмента, то Азаров не верит в ее успех, поскольку считает, что лидер «Батькивщины» стремится только к самопиару и расширению собственной власти.
«Я Тимошенко знаю больше двадцати лет. У неё неуёмная жажда власти, всё, что она делает, направлено на одно — это любыми путями добиться власти. Поэтому за её оппозиционными лозунгами ничего не стоит, кроме желания опять вернуться», — пояснил экс-премьер RT.