Порнозвезда предложила секс-пари сборной России по футболу

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Москва, 23 июня. Звезда фильмов для взрослых, российская актриса Алина Henessy, пообещала «гэнг-бэнг» с игроками сборной России, если те выиграют Кубок конфедераций.

Также порноактриса выбрала из 24 членов российской сборной пять самых сексуальных и представила сценарий фильма, в котором она могла бы сняться с каждым из них.

Так, защитник Роман Шишкин показался актрисе похожим на кота Бегемота из «Мастера и Маргариты». Алина Henessy заявила, что тому в порно можно просто «валяться на диване», а она все сделает сама.

Федора Кудряшова порноактриса пожелала «поставить на колени» и доминировать над ним.

Нападающий Максим Канунников, по мнению актрисы, может сыграть доставщика пиццы или трубопрводчика, передает Sports.ru.

Защитник Дмитрий Комбаров показался актрисе жизнерадостным и добрым, а потому был определен на роль Деда Мороза или Санта-Клауса.

А полузащитнику Александру Самедову, по мнению Henessy, следует сыграть с боевике.