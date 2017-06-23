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Спорт
Порнозвезда предложила секс-пари сборной России по футболу
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Порнозвезда предложила секс-пари сборной России по футболу

12:52  23 Июня 2017
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Порнозвезда предложила секс-пари сборной России по футболу

Москва, 23 июня. Звезда фильмов для взрослых, российская актриса Алина Henessy, пообещала «гэнг-бэнг» с игроками сборной России, если те выиграют Кубок конфедераций. 

Также порноактриса выбрала из 24 членов российской сборной пять самых сексуальных и представила сценарий фильма, в котором она могла бы сняться с каждым из них. 

Так, защитник Роман Шишкин показался актрисе похожим на кота Бегемота из «Мастера и Маргариты». Алина Henessy заявила, что тому в порно можно просто «валяться на диване», а она все сделает сама.

Федора Кудряшова порноактриса пожелала «поставить на колени» и доминировать над ним. 

Нападающий Максим Канунников, по мнению актрисы, может сыграть доставщика пиццы или трубопрводчика, передает Sports.ru.

Защитник Дмитрий Комбаров показался актрисе жизнерадостным и добрым, а потому был определен на роль Деда Мороза или Санта-Клауса. 

А полузащитнику Александру Самедову, по мнению Henessy, следует сыграть с боевике.

«Сначала все стреляют, стреляют, стреляют, а потом он меня спасает, на руках выносит из огня. И кидает на кровать. А я его за все это благодарю», — приводит слова актрисы «Ридус»

 

#кубок конфедераций #алина henessy
Владимир Багров
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