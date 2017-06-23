NASA предупредило о скором погружении Земли во мрак на две недели

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 23 июня. В ноябре этого года Земля погрузится в полную темноту, заявили специалисты американского космического агентства NASA.

По мнению специалистов, планета погрузится в полную темноту из-за глобального события для всей Солнечной системы. По утверждениям экспертов, в 2017 году Венера и Юпитер столкнуться с параллелизмом.

Из-за этого на Солнце произойдет мощнейший взрыв. Температура звезды резко возрастет и будет понижаться в течение 15 суток. Все это время Солнце изменит цвет и станет синим, говорится в докладе главы американского космического агентства Чарльза Болдена.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что Земле не угрожает столкновение с астероидом под номером 2010NY65.