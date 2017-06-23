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Общество
Количество провалов на ЕГЭ по базовым предметам уменьшилось в два раза
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Количество провалов на ЕГЭ по базовым предметам уменьшилось в два раза

12:47  23 Июня 2017
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Стало известно, как выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку

Москва, 23 июня.  Число сдающих Единый государственный экзамен, которые не сумели преодолеть минимальный порог для получения аттестата, сократилось в 2 раза по сравнению с 2016 годом, сообщили в Рособрнадзоре.

По предварительным тогам ЕГЭ по русскому языку, который прошел 9 июня, средний бал экзамена аналогичен с показателями 2016 года. Из 617 тысяч участников экзамена только  0,5% не смогли набрать 24 балла, годом ранее их было 1%. 

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, в 2017 году итоги ЕГЭ по остальным предметам также улучшатся. В общей сложности, количество выпускников, которые в этом году не смогут получит аттестат, снизилось в 1,5 раза. Это стало возможным благодаря проекту «Я сдам ЕГЭ» и работе с отстающими ребятами.

 

Ирина Селезнева
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