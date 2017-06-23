США не координировали с ЕС введение новых санкций против РФ

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Москва, 23 июня. Соединенные Штаты не координировали возможное введение новых антироссийских санкций с Европейским союзом, заявил в пятницу вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

«Есть предложения о более жестких санкциях США в отношении России», — сказал Шефчович, слова которого цитирует агентство РИА Новости.

Как отметил Шефчович, с ЕС не координировались возможные новые санкции против России.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал продление санкций Евросоюза против России проявлением инерции.

Напомним, сегодня спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что необходимо как можно скорее рассмотреть законопроект об ужесточении режима санкций в отношении России.