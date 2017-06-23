А был ли мальчик: кого спасают из мифических тюрем сторонники Навального и Ходорковского

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В Сети продолжается сбор средств на адвокатов, которые будут помогать задержанным на антикоррупционных митингах школьникам. Казалось бы благородное и нужное дело вдруг вызвало резонансную реакцию общественности. Инициаторов сбора подозревают в финансовых махинациях. Почему — разбиралось Федеральное агентство новостей.

Известный активист Мария Баронова начала сбор средств в середине текущего месяца. Средств нужно немало. Согласно подсчетам активистов, один рабочий день адвоката, готового защищать интересы юнцов, стоит 20 тысяч рублей. В штабе около 50 адвокатов — нехитрым умножением получается внушительная сумма, которая с каждым трудовым днем будет только увеличиваться. Ведь «бодрых, но перевязанных школьников» еще очень много. А переведенных полутора миллионов рублей не хватило, поскольку освобождение одного школьника якобы стоит порядка 15-20 тысяч рублей.

Запись о сборе средств разместила в своем аккаунте в сети «ВКонтакте» Тоня Самсонова. Все бы ничего, но трудится она журналистом «Эха Москвы» в Лондоне — геолокация стоит соответствующая. И забыть бы про эти межнациональные придирки — но в столице Великобритании наш человек, очевидно, стал забывать язык. Иначе не написала бы Тоня «Я перевела собранные деньги и вытащила половину школьника из зала суда». Где вторая половина, журналист умолчала. Одна эта «расчлененка» заставляет взглянуть на инициативу повнимательнее.

Во-первых, по признаниям волонтеров, участвующих в операции по вызволению, по уголовной статье 12 июня задержали только двух школьников. Один находился в Москве, второй — в Петербурге. На остальных заведены административные дела. Кого в таком случае вызволяют из тюрем и полицейских участков нанятые Бароновой дорогие адвокаты?

Во-вторых, участие адвокатов в административных делах — вопрос дискуссионный. Да, правовая система это допускает. Возможно, нанятый адвокат справится с защитой школьника чуть лучше, чем государственный. Но в целом картины это не изменит. Доказательствами в административном процессе являются любые фактические данные. Ходил на митинг, прорывал полицейский кордон, задержан за пределами этого кордона — доказательства раз. Составленный протокол и оперативная съемка — доказательства два. Значит, нарушил статью КоАП. Значит, придется заплатить штраф в 10 тысяч рублей. И никаким дорогим адвокатам существующий законный порядок не оспорить.

«Эта сумма даже для Москвы впечатляющая. Для столичных мэтров, может, это и не слишком солидный гонорар, но для всех остальных — очень достойные деньги. Для адвоката по административным делам это оплата по высшей планке. Дай бог, чтобы мои коллеги заработали и нашли возможность договориться об оплате в таком размере. А так каждый имеет право на адвоката, а если ему еще и оплачивают, грех не воспользоваться», — комментирует для ФАН вице-президент Федеральной палаты Адвокатов России Владислав Гриб.

Его слова подтверждает и любая информация о стоимости работы адвокатов в открытых источниках. Вот, например, расценки Санкт-Петербургской коллегии адвокатов. Суммы несколько отличаются от заявленных Бароновой, правда?

Интересно, что пользователи в социальных сетях под постом Самсоновой обращают внимание и на отсутствие финансовой отчетности. Средства, собранные на адвокатов, тратятся, но куда — непонятно. Причастные к сбору средств сослались только на отчет за 2016 год, внутри которого много букв, но нет информации о том, сколько денег собрано, на что потрачено, сколько средств ушло на собственную деятельность...

«Любая коммерческая организация, собирающая деньги с людей, обязана отчитываться по закону. Ежегодные отчеты публикуются и через министерство юстиции. И те, кто средства доверяет, могут спросить о стоимости услуг для адвокатов. Необходимость публичной отчетности даже не обсуждается», — добавляет Гриб.

Итак, что мы имеем: дорогие адвокаты, несуществующие узники совести, многие из которых уже давно сидят по домам после визита в полицейские участки родителей, и миллионы собранных денег, идущих непонятно куда.

«Баронова избрана Михаилом Ходорковским для работы в московском регионе. Она подключена к структурам Ходорковского. Бизнесмен, как я понимаю, хотел бы перехватить ту базу поддержки, которая обнаружилась у Навального в рамках акций протеста. С помощью этой защиты они пытаются эту базу отжать себе и не жалеют денег. Есть за что побороться. Потом он может поговорит с Навальным. Но одно дело, когда он придет на встречу с блогером просто с деньгами и связями, а другое — еще и с людьми. Это поднимет его политическое влияние внутри оппозиционного лагеря — пока Навальный отбывает наказание», — уверен политолог Сергей Марков.

Он уверен, что деньги идут на какое-то другое дело, секретные статьи расходов. О которых обязательно станет известно впоследствии.