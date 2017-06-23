Неизлечимой зависимости нет: Клименко не видит проблемы в возможной блокировке Telegram

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Москва, 23 июня. Блокировка Telegram в России не станет большой проблемой, поскольку в стране действуют еще порядка 30 аналогичных мессенджеров. С таким заявлением выступил советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее опубликовал открытое письмо основателю Telegram Павлу Дурову. В письме говорится, что Роскомнадзор исчерпал возможности связаться с командой месенджера и получить от них заполненную анкету с данными о компании-владельце, дабы включить Trelegram в реестр организаторов распространения информации. Если это требование не будет выполнено в ближайшее время, Telegram могут заблокировать.

Советник президента Герман Клименко уверен, что в случае блокировки мессенджера у россиян не возникнет особых проблем.

«По крайней мере, я точно знаю, что в психиатрии такой болезни как «неизлечимая зависимость от Telegram» нет», — отметил советник в комментарии РИА Новости.

Клименко обратил внимание на то, что в России, помимо Telegram, функционируют около 30 мессенджеров.