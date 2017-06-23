Эксперты о будущем Украины: Крым и Донбасс не вернут, нищета как в Албании, распад через 15-20 лет

В Избранное

Скопировать

Киев, 23 июня. Политологи, социологи и демографы сообщили журналистам прогноз о будущем Украины, сделанный на основе исследований в Институте экономики и прогнозирования и Институте демографии и социальных исследований НАН Украины. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, отвечая на вопрос о будущем Украины, опроверг оптимистические заявления Петра Порошенко и членов правительства страны.

«Будущего у Украины два варианта: будем жить, как в Албании или как в Македонии. Польшей мы никогда не будем, Германией не будем, Турцией тоже. А вот модель Албании вполне нам подходит. К этому и идем», - сообщил президент Украинского аналитического центра.

Киевский политолог Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций, предрек распад государства.

«По поводу будущего Украины: этому государству осталось уже недолго. Такое государство, если смотреть по истории, существует от 25 до 40 лет, такой цикл», - прогнозирует директор Агентства социальных коммуникаций.

Ольга Балакирева, заведующая отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины, также огорчила оптимистов.

«Я думаю, что в течение ближайших 20-25 лет мало что изменится. Страна по-прежнему будет находиться в высоком уровне неопределенности, который есть сейчас. Не вижу вариантов для возврата Крыма в ближайший промежуток времени, как и территорий Донбасса – там будет вариант Приднестровья. Если смотреть в более отдаленной перспективе, то я вижу риск распада государства Украина. Также есть много факторов, не подлежащих оценке и проверке, и это несет дополнительные риски», - заявила Ольга Балакирева.

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины.

«Я абсолютно убеждена в том, что население Украины будут продолжать сокращаться. Я не вижу никаких возможностей со стороны правительства этому воспрепятствовать. Уровень рождаемости 1,6, но даже если будет 1,7, это принципиально ничего не меняет», подчеркнула демограф.

Кроме того, Либанова сообщила, что ждет всплеска миграции на Украину из африканских и азиатских стран.

«Хочу сразу предупредить, чтобы ни у кого не было иллюзий – нас ждут мигранты из африканских и азиатских стран. Я прекрасно понимаю, что такая миграция вызовет массу проблем. Украинцы не поликультурны, они моноэтничны, и им трудно будет спокойно пережить такое соседство», - предупредила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины.