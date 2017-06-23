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Происшествия
Пропавший при обвале в шахте в Коми шахтер погиб
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Пропавший при обвале в шахте в Коми шахтер погиб

12:18  23 Июня 2017
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Пропавший при обвале в шахте в Коми шахтер погиб

Сыктывкар, 23 июня. Пропавший при обвале горной породы в шахте «Интинская» в республике Коми шахтер погиб.

Ранее ФАН сообщал, что пропавший шахтер был найден на месте обвала. Мужчина не подавал никаких признаков жизни.

Обрушение произошло в штреке на глубине 320 метров. На аварийном участке находились четыре человека.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, по факту ЧП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

 

#коми #шахта
Тимур Румянцев
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