Казахстан и Киргизия в Сирии: кто может поддержать Россию в борьбе с террористами ИГИЛ

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Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) все больше и больше распространяется по всему миру. Боевики перебрасывают свои подразделения в Афганистан, и соседи этой государства всерьез обеспокоены нарастающей угрозой терроризма. Так, Казахстан и Киргизия могут направить в САР своих военных. Примут ли партнеры России полноценное участие в урегулировании сирийского конфликта, чтобы совместными усилиями защитить Евразию от ИГИЛ* — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Накануне Турция, являющаяся одной из стран, гарантов перемирия в Сирии, объявила о новой инициативе Российской Федерации: отправке на территорию САР военных Киргизии и Казахстана. Как сообщает газета «Коммерсантъ», речь идет о возможной отправке в Сирию наблюдателей, которые вместе с военными полицейскими из России станут обеспечивать правопорядок в провинции Идлиб.

Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт Анатолий Матвийчук, предложено отправлять в Сирию военных Казахстана и Киргизии еще не оформлено официально. Однако с политической точки зрения, замысел совместной борьбы России и ее союзников с терроризмом на территории Сирии имеет очень важное значение.

«А с точки зрения военной, это передовое базирование этих сил и войск для того, чтобы предотвратить распространение ИГИЛ на территории Центральной Азии, где последнее время активизировались эти радикальные исламистские элементы», — сообщил Матвийчук.

По мнению военного эксперта, все эти вопросы обсуждались на совещании ОДКБ и заседании Шанхайской организации сотрудничества. По поводу же формата возможного участия Киргизии и Казахстана в урегулировании сирийского конфликта эксперт отметил, что это могут двухсторонние договорённости Дамаска, Астаны и Бишкека. В этих документах будет указано количество военных, число единиц вооружения, будет обозначен правовой статус представителей этих стран для выполнения поставленных перед ними в Сирии задач.

Поддержат ли союзники России инициативу об участии в урегулировании сирийского конфликта? Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей историк, военный эксперт Борис Юлин, Киргизия не является союзником РФ, страна поддерживает с РФ партнёрские отношения. В свою очередь, Казахстан является нашим экономическим союзником, а не военным, подчеркивает Юлин.

«Военный союзник у нас один — это Белоруссия, которая участия в этом конфликте не принимает», — отметил Борис Юлин.

Тем не менее, появление Казахстана и Киргизии имеет весьма важные основания. Военный эксперт обращает внимание, что Сирия является многонациональной страной, частью тюркского мира.

«Там есть и политические и в какой мере экономические интересы для того же самого Казахстана, который и поддерживает дружественные отношения с Россией, и является нефтедобывающей державой. События в Сирии очень сильно сказываются на ценах на нефть», — отметил Борис Юлин.

Скорее всего, считает Борис Юлин, главной задачей Астаны и Бишкека в Сирии станет борьба с террористами ИГИЛ «на дальних рубежах». Дело в том, что для этих государств ИГ* представляет серьезную угрозу, учитывая, что эти страны, в первую очередь, мусульманские.

«ИГИЛ присутствует уже сейчас напрямую в Афганистане. А это от Казахстана и от Киргизии совсем рядом», — подытожил Борис Юлин.

Между тем Россия продолжает эффективно бороться с терроризмом в Сирии. Как ранее сообщалось, Минобороны России опубликовало кадры ракетных ударов по базам «Исламского государства»* в Сирии.

Пилоты ВКС РФ и российские военные моряки нанесли по позициям террористов ИГ серию ракетных ударов, которые в военном ведомстве назвали «ювелирными». Фрегаты ВМФ РФ «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» выпустили по боевикам «Исламского государства» шесть крылатых ракет «Калибр».В результате ракетных ударов были уничтожены пункты управления террористов, а также крупные арсеналы в районе города Акербат.

* Организация запрещена на территории РФ.