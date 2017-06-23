Корбин впервые обошел Мэй по популярности

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Лондон, 23 июня. В Великобритании наметилась тенденция к перемене политических пристрастий англичан. Лейборист Джереми Корбин начал перетягивать одеяло на себя, сдергивая его с консерватора Терезы Мэй.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov, которые публикует Times.

Респондентам задавали вопрос, кто, по их мнению, должен возглавить британское правительство. 35% из числа опрошенных назвали лидера оппозиционной Лейбористской партии. А премьер-министру досталось лишь 34% голосов.

Эксперты отмечают, что Мэй впервые дала себя обогнать, ранее аналогичные опросы всегда демонстрировали ее преимущество.