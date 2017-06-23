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Политика
Корбин впервые обошел Мэй по популярности
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Корбин впервые обошел Мэй по популярности

12:06  23 Июня 2017
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Корбин впервые обошел Мэй по популярности

Лондон, 23 июня. В Великобритании наметилась тенденция к перемене политических пристрастий англичан. Лейборист Джереми Корбин начал перетягивать одеяло на себя, сдергивая его с консерватора Терезы Мэй.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov, которые публикует Times.

Корбин впервые обошел Мэй по популярности

Респондентам задавали вопрос, кто, по их мнению, должен возглавить британское правительство. 35% из числа опрошенных назвали лидера оппозиционной Лейбористской партии. А премьер-министру досталось лишь 34% голосов.

Эксперты отмечают, что Мэй впервые дала себя обогнать, ранее аналогичные опросы всегда демонстрировали ее преимущество.

#мэй #корбин
Кира Мирова
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