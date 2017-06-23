ДНР заявила о четырех погибших под обстрелами со стороны ВСУ

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Донецк, 23 июня. Жертвами обстрелом ВСУ в Донецкой народной республике за прошедшую неделю стали четыре человека, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей, — отметил представитель оперативного командования ДНР. — Кроме того, при защите республики погибли двое военнослужащих и один получил тяжелое ранение».

Ранее в военном ведомстве республики констатировали, что за эти сутки ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов были повреждены три домостроения, расположенные на западе Донецка.