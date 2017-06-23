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Украина
Внедорожник взорвался на ходу в центре Киева, есть пострадавшие
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Внедорожник взорвался на ходу в центре Киева, есть пострадавшие

12:07  23 Июня 2017
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Внедорожник взорвался на ходу в центре Киева, есть пострадавшие

Киев, 23 июня. Внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался во время движения по одной из центральных улиц Киева. Инцидент произошел на перекрестке улиц Тургеневская и Полтавская.

«Взрыв прогремел во внедорожнике: повреждена передняя часть транспортного средства», — отметили в полиции.

Сообщается, что в результате пострадал мужчина 1970 года рождения, в настоящее время он находится в больнице. Кроме того, повреждения получили припаркованные неподалеку автомобили и фасады зданий. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Что могло спровоцировать взрыв — пока неизвестно.

Геннадий Плющев
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