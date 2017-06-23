Белоруссия разместила еврооблигации на 1,4 млрд долларов впервые за шесть лет

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Минск, 23 июня. Белоруссия разметила два транша еврооблигаций на общую сумму 1,4 млрд долларов. Об этом сообщили в Минфине страны.

Уточняется, что размещены два выпуска евробондов на срок пять и десять лет с погашением в июне 2023 и в июне 2027 гг. соответственно. Общая стоимость первого выпуска — 800 млн долларов, второго — 600 млн долларов. Различаются ценные бумаги и по доходности: для первых она составляет 7,125% годовых, для более длинных — 7,625%.

В качестве организаторов сделки выступили Citi, Raiffeisen Bank International и «Банк развития Белоруссии».

Нынешнее размещение ценных бумаг стало для Белоруссии первым за шесть лет. Ранее она выходила на внешний рынок в 2011 году с семилетними евробондами доходностью 8,95%.