Сирия новости 23 июня 12.30: ВМФ РФ ударил по объектам ИГ в провинции Хама, САА потеряла район в Дамаске
Сирия, 23 июня. Фрегаты ВМФ России нанесли ракетные удары по позициям ИГ* вблизи города Акербат. Боевики ССА** захватили квартал на восточной окраине Дамаска. Отряды SDF**** предотвратили теракт в Манбидже, задержав пятерых террористов из подпольной ячейки ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли квартал Бир Касаб на востоке Дамаска и десятки бойцов, убитых в ходе столкновений; лишились трех командиров «Хезболлы» в результате ракетного обстрела ССА к северу от Даръа.
«Исламское государство» (ИГИЛ*): убило ребенка и ранило еще нескольких жителей района Аль-Джура в Дейр эз-Зоре в ходе массированного обстрела; потеряло ряд командных пунктов и оружейных складов на востоке провинции Хама в результате ракетного удара ВМФ РФ; лишилось троих смертников, уничтоженных иракскими военными, на западе провинции Аль-Анбар в Ираке.
Курды: предотвратили теракт в городе Манбидж, задержав пятерых террористов из подпольной ячейки ИГИЛ; арестовали шесть жителей деревни к северу от Хасаки, направив их на принудительную военную службу.
Сирийская свободная армия (ССА): потеряла группу боевиков в ходе столкновений в районе Джобар в Дамаске; подверглась ударам САА вблизи городов Талль-Бисса и Аль-Ганту к северу от Хомса.
Провинция Дамаск
Бригада «Джейш Асуд Аль-Шаркия», являющаяся частью Сирийской свободной армии (ССА), подтвердила гибель группы своих боевиков на странице в соцсети Twitter (@osoudalshrqia). По данным источника, радикалы были ликвидированы бойцами иранского ополчения, выступающего на стороне Сирийской арабской армии (САА), в ходе ожесточенных столкновений на окраине района Джобар на востоке Дамаска. Проасадовские силы, поддерживаемые сирийской авиацией, продолжают развивать наступление на позиции исламистов в этом районе, уже пятый год находящемся в оккупации вооруженной оппозиции. Ранее правительственным войскам и их союзникам удалось установить полный контроль над северо-восточными столичными кварталами Барза и Аль-Кабун.
Тем не менее другой источник в Twitter (@laith1919), подконтрольный оппозиционным силам, утверждает, что антиправительственные формирования захватили квартал Бир Касаб, также находящийся на восточной окраине Дамаска. При этом, как сообщается, радикалами были убиты десятки проасадовских иранских ополченцев-шиитов.
Провинция Алеппо
В одном из густонаселенных районов города Манбидж, расположенного на северо-востоке провинции Алеппо и находящегося под контролем курдских сил, была предотвращена попытка теракта. По информации военного источника в сети Twitter (@AfarinMamosta), бойцы Сирийской демократической армии (SDF) и формирований YPG задержали пятерых членов «спящей ячейки» «Исламского государства»*. У арестованных боевиков было изъято большое количество взрывчатки и оружия. Террористическая группировка обычно формирует подпольные группы радикалов перед тем, как покинуть тот или иной регион. По заявлению командования ИГИЛ, больше сотни подобных «спящих ячеек» действуют в провинции Идлиб.
Как заявляет сомнительный источник на своей странице в Twitter, на западной окраине города Алеппо отмечались вооруженные стычки между проправительственными бойцами NDF****** и силами сирийских спецслужб. Эти сведения, тем не менее, не получили официального подтверждения.
Провинция Хомс
Оппозиционные источники в сети Twitter сообщают об обстрелах позиций незаконных группировок в окрестностях городов Аль-Ганту и Талль-Бисса со стороны проправительственных шиитских отрядов. Также отмечается, что в районе первого населенного пункта активно действуют ВВС Сирии, нанося удары по военным объектам радикалов. О потерях в рядах вооруженной оппозиции, однако, не сообщается. Базирующиеся внутри анклава к северу от Хомса боевики в последние дни участили вылазки на подконтрольную армии САР территорию, из-за чего бойцы проасадовского ополчения были вынуждены открыть огонь.
В город Ар-Растан, также находящийся в оккупации исламистов, в рамках соглашения между правительством САР и вооруженной оппозицией прибыл гуманитарный конвой, в состав которого вошли 45 грузовиков. Были доставлены продуктовые наборы, мука, медицинские принадлежности, устройства для очистки воды и другие предметы первой необходимости, передает Homs Media Center.
Провинция Дейр эз-Зор
Отряды террористов «Исламского государства», рассчитывая полностью выбить правительственные подразделения с территории Дейр эз-Зора, продолжают вести массированные обстрелы районов, подконтрольных сирийской армии. Однако взрывы крупнокалиберных мин и артиллерийских снарядов постоянно фиксируются в жилых кварталах города. Так, согласно информации Twitter-канала (@Sharqiya_voice), в результате последних обстрелов в районе Аль-Джура был убит ребенок, еще несколько мирных жителей, в том числе женщины, были тяжело ранены.
«Исламское государство» намерено сделать Дейр эз-Зор своей новой «столицей». В город уже перебрались многие высокопоставленные командиры и чиновники террористической организации. Напомним, Ракка на данный момент почти полностью окружена курдами.
Провинция Даръа
В населенном пункте Атман, расположенном на севере от Даръа, в результате ракетного обстрела со стороны боевиков «Свободной армии» погибли три полевых командира проправительственной ливанской организации «Хезболла», утверждает на своей странице в соцсети Twitter (@mohamedfalogy) оппозиционный источник.
Отряды ССА и формирования «Джебхат Фатх аш-Шам»*** в результате масштабной захватческой операции захватили ключевые южные районы административного центра провинции. «Хезболла» при поддержке сирийских подразделений ведет контрнаступление на позиции радикалов в городе и его окрестностях.
Провинция Хама
Военные объекты террористов «Исламского государства» в восточной части провинции Хама подверглись ударам ракет «Калибр», выпущенных с российских фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также подлодки «Краснодар», базирующихся в Средиземном море. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате удара были уничтожены крупные оружейные склады и командные пункты боевиков. Кроме того, ликвидирован арсенал радикалов в районе ключевого города Акербат.
По данным новостного канала в Twitter (@Akhbar961), боевики террористического объединения «Тахрир аш-Шам» задержали шесть жителей деревни Рахджан на юго-востоке провинции Хама. Подробности инцидента пока уточняются.
Провинция Хасака
В населенном пункте Аль-Маруф на юге от города Хасака разорвалась мина крупного калибра, предположительно выпущенная боевиками «Исламского государства». Как передает курдский новостной портал Rojava 24, информации о возможных жертвах среди гражданского населения на данный момент не поступало. Отряды ИГ дислоцируются на юге региона, периодически пытаясь прорвать оборону курдских формирований и продвинуться дальше на север провинции.
Согласно сведениям Сирийского наблюдательного пункта за соблюдением прав человека, курдские бойцы арестовали шесть жителей деревни Ум Атам Аль-Джавала в северных предместьях Хасаки. Задержанные молодые люди были принудительно направлены на военную службу.
Ирак
Силы иракских спецслужб ликвидировали троих террористов-смертников ИГИЛ в районе населенного пункта Аль-Шухада, расположенного в западной части провинции Аль-Анбар. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria. Недавно в этом же районе смертник активировал на себе «пояс шахида» вблизи КПП правительственных сил Ирака. Один военнослужащий и три мирных жителя погибли, десятки человек получили ранения.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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