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Политика
Путин поздравил выпускников школ обращением во «ВКонтакте»
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Путин поздравил выпускников школ обращением во «ВКонтакте»

12:00  23 Июня 2017
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Путин поздравил выпускников школ обращением во «ВКонтакте»

Москва, 23 июня. Поздравление президента России Владимир Путина, адресованное выпускникам российских школ, появилось во «ВКонтакте», а только потом его разместили на сайте главы государства.

Путин в своем обращении к школьникам отметил, что 23 июня станет для них особым днем. Президент добавил, что учителя старались воспитать их честными, порядочными людьми, передает «Дни.ру».

«Пробуйте, дерзайте, принимайте решения, — призвал глава государства. — Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал».

Пользователи соцсети уже откликнулись на поздравление президента.

«Спасибо, Владимир Владимирович! Я не забуду!» — цитирует их комментарии Ura.Ru.

 

#путин
Алексей Громов
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