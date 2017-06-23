Путин поздравил выпускников школ обращением во «ВКонтакте»

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Москва, 23 июня. Поздравление президента России Владимир Путина, адресованное выпускникам российских школ, появилось во «ВКонтакте», а только потом его разместили на сайте главы государства.

Путин в своем обращении к школьникам отметил, что 23 июня станет для них особым днем. Президент добавил, что учителя старались воспитать их честными, порядочными людьми, передает «Дни.ру».

«Пробуйте, дерзайте, принимайте решения, — призвал глава государства. — Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал».

Пользователи соцсети уже откликнулись на поздравление президента.