Россиян предупредили о вспышках сибирской язвы в Бангладеш и Индии

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Москва, 23 июня. В Индии, Пакистане и Бангладеш зафиксированы вспышки сибирской язвы, в связи с инфекцией Роспотребнадзор предупредил туристов быть осторожными на курортах.

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасной инфекционной болезни, вспышки которой были зафиксированы в Индии, Пакистане и Бангладеш. На данный момент известен один смертельный случай с ребенком и три случая госпитализации взрослых с подозрениями на сибирскую язву после употребления в пищу мяса зараженного животного.

Дакка принимает меры для локализации очага смертоносной инфекции – с 27 мая по 7 июня в стране не менее 25 жителей заразились сибирской язвой. Среди основных симпотомов — изменения кожного покрова, интоксикация, отеки органов, пишет NewInform

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