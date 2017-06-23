Прощупывание обороны: самолеты ВКС РФ сопроводили 14 иностранных разведчиков за неделю

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За неделю истребительная авиация ПВО РФ 14 раз осуществляла сопровождение иностранных самолетов-разведчиков, сообщила газета Минобороны России «Красная звезда». Таким образом США и НАТО прощупывают противовоздушную и противоракетную оборону Российской Федерации, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок.

Издание сообщает, что сопровождение выполнялось истребителями дежурных сил противовоздушной обороны — МиГ-31 и Су-27. За неделю российские военные зафиксировали 23 случая выполнения разведывательных полетов у границ России. Из них десять выполнили самолеты США, три полета — авиация Швеции, по два — Великобритания и Франция. Также их осуществляли Португалия и Япония.

«Собственно говоря, никаких нарушений государственной границы и суверенитета Российской Федерации в воздушном пространстве еще не было, все эти полеты осуществляются над нейтральными водами. Необходимо отметить, что слово «перехват» здесь не совсем уместно, поскольку перехват — это когда самолет противника прорывается к обороняемому объекту, и наш истребитель или сбивает противника, или принуждает к посадке. А когда пилот вылетел в нейтральные воды и осуществил сближение с самолетом-разведчиком — это простое сопровождение, можно даже сказать, «отжим» от государственных границ и демонстрация того, что не стоит летать рядом, что у России серьезные намерения», — поясняет ситуацию эксперт.

В целом, интенсивность разведывательных полетов военной авиации США и НАТО как в акватории Балтийского, так и Черного моря резко возросла, что не может не беспокоить руководство военного ведомства России. Эксперт связывает ситуацию с общим ухудшением отношений между США и Россией.

«Они подозревают нас в каких-то агрессивных устремлениях, и особенно это подогревается восточноевропейскими странами, хотя оправдать усилившуюся разведывательную деятельность у наших границ трудно. Никаких агрессивных замыслов, никакого сосредоточения, оперативного развертывания войск, каких-то намеков на приближающийся военный конфликт со стороны России не прослеживается даже в самую сильную лупу», — продолжает Ходаренок.

По мнению военного аналитика, в настоящее время разведывательная авиация Соединенных Штатов и военного блока НАТО прощупывает противовоздушную и противоракетную оборону России.

«Как правило, летают самолеты радио- и радиотехнической разведки, которые осуществляют контроль за всеми нашими стартовыми позициями, за режимом работы радиоэлектронных средств в эфире. Когда разведчик подлетает к нашей границе, у нас же тоже начинается шевеление: в воздух поднимаются истребители, и за ними начинают следить при помощи радиосвязи — включаются дополнительные средства радиолокационной разведки для сопровождения. Все это фиксируется, анализируются частоты, команды, позиции и так далее. Выясняется и уточняется режим деятельности наших войск», — говорит специалист.

Тем не менее Российская Федерация не остается в стороне. Так, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды за минувшую неделю патрулировали акваторию Балтийского моря. В операции также принимали участие Су-27, а также самолет ДРЛО А-50.

«Все ведут разведку вне зависимости от того будет война или же нет. Это обычная разведывательная деятельность, просто она в последнее время усилилась. Есть же не только воздушная разведка, есть еще космическая разведка, оптоэлектронная разведка, радиотехническая, радиоразведка. В настоящее время что-то скрыть достаточно сложно. Но мы и к этому готовы: есть целая система, которая так и называется — «Противодействие иностранным техническим разведкам». Туда включены режимы радиомаскировки, режимы повседневной деятельности войск и все необходимые меры, чтобы максимально скрыть работу нашей армии от гипотетического противника», — заключает Михаил Ходаренок.

Напомним, последний громкий инцидент с сопровождением произошел на днях над нейтральными водами Балтийского моря, когда F-16 ВВС Польши пытался сопроводить самолет министра обороны России Сергея Шойгу, следовавший с рабочим визитом в Калининград. Специальный борт, на котором находился министр, следовал с эскортом из нескольких истребителей морской авиации Су-27. Во время сближения между F-16 и самолетом министра вклинился Су-27, который, качнув крыльями, показал перехватчику НАТО свое вооружение. После такого намека пилоту альянса пришлось спешно свернуть с курса и ретироваться.