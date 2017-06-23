Боевики ИГ перебрасывают дополнительные силы в провинцию Хама

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Хама, 23 июня. Боевики «Исламского государства»* пытаются укрепить свои позиции в районе населенного пункта Акербат.

В военном ведомстве РФ сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) пользуются ночным временем суток для переброски в провинцию Хама дополнительных сил. Игиловцы используют сложный рельеф местности и различные маршруты для того, чтобы избежать ударов ВКС РФ.

Джихадисты создают новые пункты управления, а также крупные склады с боеприпасами и оружием. Отмечается, что в провинции организован круглосуточный мониторинг на всех маршрутах передвижения и в пунктах базирования террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.