Киев разорится, отказавшись от «политически вредного» угля Донбасса — эксперт

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Киев, 23 июня. Украинские власти готовы идти на любые расходы, чтобы не покупать «политически вредный» уголь Донбасса. Об этом в пятницу заявил гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Он отметил, что сейчас украинские чиновники рассматривают возможность покупки угля из Пенсильвании, который будет доставляться на Украину морем, однако американский уголь даже теоретически не может быть дешевле российского или донецкого, поэтому отстаивание «энергетической независимости» может влететь Киеву в копеечку.