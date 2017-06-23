Число поклонившихся мощам Николая Чудотворца в Москве приблизилось к миллиону

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Москва, 23 июня. Мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в российской столице поклонились уже около миллиона человек.

Как сообщается на официальном сайте принесения мощей, количество паломников, посетивших святыню, составляет 989,2 тысячи человек.

7 июня зафиксировано наибольшее число посетителей, которое достигло 47,9 тысячи.

Так, сегодня утром вход в очередь к святыне был расположен на пересечении 1-й Фрунзенской улицы и Фрунзенской набережной. Ближайшая станция метро — «Фрунзенская». При этом расчетное время ожидания в очереди составляет 5 часов, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее стало известно, что Русская Православная церковь обновила рекомендации для паломников, которые приехали в Москву, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца.