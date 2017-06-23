Путин потребовал проверить зарплаты сотрудников «Почты России»

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Москва, 23 июня. Президент России Владимир Путин поручил провести проверку формирования зарплат в «Почте России».

В перечне поручений президента страны после прямой линии с Путиным есть пункт о проверке зарплат в «Почте России».

«Контрольному управлению президента Российской Федерации провести проверку формирования размера заработной платы и показателей средней заработной платы работников федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» по субъектам Российской Федерации», — говорится в документе.

Начальник контрольного управления президента России Константин Чуйченко назначен ответственным за выполнение этого поручения Путина. Срок выполнения требования — до 1 октября этого года.

Напомним, во время прямо линии почтальоны рассказали президенту о том, что получают 3,6 тысячи рублей в месяц.