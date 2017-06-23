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Экономика
Недвижимость Тельмана Исмаилова арестована в Лас-Вегасе по иску из России
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Недвижимость Тельмана Исмаилова арестована в Лас-Вегасе по иску из России

11:47  23 Июня 2017
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Недвижимость Тельмана Исмаилова арестована в Лас-Вегасе по иску из России

Лас-Вегас (США), 23 июня. Торговый центр в Лас-Вегасе, который принадлежит бывшему владельцу Черкизовского рынка, российскому бизнесмену Тельману Исмаилову, арестован по решению американского суда.

Оно связано с обвинением в мошенничестве, которое выдвинул против предпринимателя Банк Москвы, сообщает «Коммерсант». По информации издания, финансовая организация считает, что Исмаилов вывел полученные деньги за границу и перестал выплачивать обязательства по взятым кредитам. На сегодня его долг перед банком составляет около 19 млрд рублей. 

Недвижимость Тельмана Исмаилова арестована в Лас-Вегасе по иску из России

Наложенный арест на имущество, дает ответчику время отреагировать на претензии со стороны кредиторов, говорится в материале.

#исмаилов
Кира Мирова
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