Недвижимость Тельмана Исмаилова арестована в Лас-Вегасе по иску из России

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Лас-Вегас (США), 23 июня. Торговый центр в Лас-Вегасе, который принадлежит бывшему владельцу Черкизовского рынка, российскому бизнесмену Тельману Исмаилову, арестован по решению американского суда.

Оно связано с обвинением в мошенничестве, которое выдвинул против предпринимателя Банк Москвы, сообщает «Коммерсант». По информации издания, финансовая организация считает, что Исмаилов вывел полученные деньги за границу и перестал выплачивать обязательства по взятым кредитам. На сегодня его долг перед банком составляет около 19 млрд рублей.

Наложенный арест на имущество, дает ответчику время отреагировать на претензии со стороны кредиторов, говорится в материале.