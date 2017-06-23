ВКС РФ и ВМФ нанесли ювелирный удар по ИГИЛ в Сирии

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Москва, 23 июня. Министерство обороны России опубликовало кадры ракетных ударов по базам «Исламского государства»* в Сирии.

Летчики ВКС РФ и российские военные моряки нанесли по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) серию ракетных ударов, которые в военном ведомстве назвали «ювелирными». Фрегаты ВМФ РФ «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» выпустили по террористам шесть крылатых ракет «Калибр».

В результате ракетных ударов уничтожены пункты управления исламистов, а также крупные арсеналы в районе города Акербат провинции Хама. Отмечается, что уцелевшие объекты и выжившие террористы были ликвидированы летчиками ВКС РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.