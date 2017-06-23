Украинские госкомпании не покупают уголь у России — Гройсман

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Киев, 23 июня. Государственные компании Украины не покупают уголь у России. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Гройсман выступил перед депутатами в Верховной раде. Отвечая на соответствующий вопрос, Гройсман заявил, что Украина не закупает уголь у России.

«Ни одна государственная компания не покупает уголь у страны-агрессора», — заверил он.

Украинский премьер также отметил, что Киев предпринимает все меры по диверсификации поставок угля и замещению его на другие виды топлива.

Ранее URA.Ru сообщало, что Главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту вывоза угля из Донбасса в Россию.