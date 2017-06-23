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Украина
Украинские госкомпании не покупают уголь у России — Гройсман
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Украинские госкомпании не покупают уголь у России — Гройсман

17:32  23 Июня 2017
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Украинские госкомпании не покупают уголь у России — Гройсман

Киев, 23 июня. Государственные компании Украины не покупают уголь у России. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 

Гройсман выступил перед депутатами в Верховной раде. Отвечая на соответствующий вопрос, Гройсман заявил, что Украина не закупает уголь у России. 

«Ни одна государственная компания не покупает уголь у страны-агрессора», — заверил он. 

Украинский премьер также отметил, что Киев предпринимает все меры по диверсификации поставок угля и замещению его на другие виды топлива. 

Ранее URA.Ru сообщало, что Главная военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту вывоза угля из Донбасса в Россию. 

#россия #украина #гройсман
Владимир Багров
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