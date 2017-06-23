РПЦ опубликовала новые рекомендации для паломников к мощам Николая Чудотворца

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Москва, 23 июня. Русская Православная церковь обновила рекомендации для паломников, которые приехали в столицу, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца, говорится в сообщении Штаба организации доступа верующих к святыне.

Выходные дни в Москве традиционно являются «региональными днями» — в российскую столицу устремляются паломники со всех регионов страны, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца. По данным Штаба организации доступа верующих к святыне, каждые выходные организаторы принимают до 500 автобусов с паломниками, в будние дни приезжает не больше 100. РПЦ рекомендует верующим иметь при себе необходимые лекарства, мобильный телефон, бейдж с контактными данными руководителя группы и ФИО, пишут «Аргументы и Факты».